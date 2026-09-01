“Turismo delle Radici”, fissata per domani la sottoscrizione dell’accordo con i Comuni interessati dalle Linee 1 e 2

È in programma domani – mercoledì 2 settembre – la sottoscrizione dell’accordo con i Comuni interessati dalla Linea 1 “Green Communities Eco Smart Borghi” e dalla prima tappa della Linea 2 “Valorizzazione del Cammino di Guglielmo” del Progetto Pilota “Turismo delle Radici – Ritorno alla Antiche Dimore Irpine tra Conservazione ed Innovazione”. L’appuntamento è alle ore 11,00 presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo.

Sono coinvolti per la Linea 1 – attuazione dell’intervento “Borghi” – i Comuni di Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango Sul Calore, Santo Stefano del Sole, Santa Paolina e Volturara Irpina.

Per la Linea 2 – attuazione dell’intervento relativo al complesso delle ex miniere di zolfo Di Marzo, denominato “Mulino Giardino” – i Comuni di Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, Tufo.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Provincia, Fausto Picone, illustrerà i provvedimenti già adottati e le prossime tappe del Progetto Pilota “Turismo delle Radici – Ritorno alla Antiche Dimore Irpine tra Conservazione ed Innovazione”.