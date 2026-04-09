Turismo accessibile, in Irpinia e Sannio arrivano tour operator da Danimarca, Estonia e Francia

Modelli organizzativi per la gestione di destinazioni turistiche per favorire lo sviluppo e la sostenibilità del turismo per disabili, ma anche rivolto a persone con particolari esigenze motorie, sensoriali, cognitive, comunicative-relazionali o anziani. Questo il progetto denominato DAMA, proposto dalla Cooperativa sociale Cosy For You e sostenuto da un bando di promozione per le zone interne della Campania, che ha interessato numerose località e cittadine del Sannio e dell’Irpinia. Dopo mesi di lavoro, dedicati a fasi progettuali e di verifica, i percorsi turistici prescelti saranno visitati da diversi tour operator stranieri.

Un educational di tre giorni, in programma dal 16 al 18 aprile, vedrà la partecipazione di un primo gruppo di operatori turistici, dei 25 T.O. della comunità mondiale del turismo accessibile, provenienti da Estonia, Francia e Danimarca che, dopo aver visitato le splendide località di questi territori interni della nostra regione, proporranno nei rispettivi Paesi la vendita di pacchetti turistici accessibili. L’estone Fatina Ersel, direttore di Esti travel, la francese Cindy Fabbricelli, presidente e fondatrice di Travel Hand e la danese Susanne Nielsen dell’agenzia Sus Travel, accompagnate dalla guida turistica Daniela Ibello e dalla presidente di Cosy For You, Ileana Esposito, saranno gli ospiti speciali che nelle tre giornate dell’Educational turistico visiteranno borghi, strutture di accoglienza, siti museali e religiosi scelti per questi percorsi adatti a tutti.

Il lavoro svolto per la costruzione degli itinerari nasce da un’attenzione concreta al tema dell’accessibilità all’interno del progetto D.A.M.A., Destination, Accessibility Management & Marketing Agency. L’obiettivo è stato quello di proporre esperienze turistiche realmente fruibili da tutti, comprese le persone diversamente abili e in carrozzina. Per raggiungere questo risultato si è operato attraverso un duplice approccio: da un lato una mappatura preliminare delle aree e delle strutture potenzialmente idonee, dall’altro una fase di rilevamento diretto sul territorio, con sopralluoghi mirati a verificarne le condizioni effettive di accessibilità.

Il programma prevede l’arrivo dei tour operator a Napoli il giorno 15, dove pernotteranno per le tre sere dell’educational in una struttura accessibile 4 stelle dell’albergo Salgar. La giornata del 16 aprile i partecipanti, a bordo di un minivan accessibile, visiteranno il territorio Irpino con arrivo alle cantine Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico per visionare la parte produttiva, con un focus su accessibilità e sostenibilità, e gli spazi accoglienza con le attività esperienziali collegate al territorio e alla cultura del vino. Il successivo trasferimento ad Avellino, con visita della cittadina e del Museo Irpino, farà da prologo all’arrivo ad Avella per vedere l’Anfiteatro e concludere con una cena locale con degustazione dei prodotti tipici della gastronomia avellana come la nota cassata.

La terza giornata prevede, invece, la visita dell’area del Sannio con arrivo la mattina a Benevento. Nella città delle streghe non poteva mancare una degustazione del liquore tipico beneventano prima di effettuare la visita guidata del centro storico passando dall’Arco di Traiano alla Chiesa di Santa Sofia e poi al Museo del Sannio. Gli ospiti saranno poi trasferiti al parco di Grassano per una passeggiata nel verde e la verifica dei suoi percorsi accessibili, mentre successivamente giungeranno a Telese Terme prima, per visitare le terme, e dopo a Sant’Agata dei Goti con visita del particolare centro storico della cittadina costruita dai Visigoti. Una cena concluderà la giornata e consentirà agli operatori turistici di rientrare a Napoli per pernottare e l’indomani rientrare nei propri Paesi di origine.