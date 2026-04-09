Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura ad Avellino

Si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26”.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio dell’Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e di ANCE Avellino, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura contabile, del mondo accademico e delle professioni, per un confronto su un tema di grande attualità per la pubblica amministrazione.

Dopo la presentazione del Vice Presidente SAASA, Donato Pennetta, sono previsti i saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, del Presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena, del Presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane, del Commissario Straordinario del Comune di Avellino Giuliana Perrotta, del Presidente ACEP Raffaele Petrosino, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e del Presidente di ANCE Avellino Silvio Sarno.

I lavori saranno presieduti da Paola Briguori, Consigliere della Corte dei Conti, e introdotti dalla relazione di Michele Oricchio, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania.

Seguiranno gli interventi di magistrati contabili e docenti universitari, prima delle conclusioni affidate al Professor Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università Sapienza di Roma.