Attualità In Evidenza Primo Piano Tumori al seno, il popolo in rosa pronto ad incamminarsi: Biancardi testimonial, corteo aperto da donne in bici 9 Settembre 2021

Alfredo Picariello – Si avvicina il grande giorno della Camminata Rosa, giunta alla settima edizione. Il grande popolo della sensibilizzazione è pronto a marciare, come ogni anno. C’è, come sempre, grande attesa per l’evento promosso dalle principali associazioni attive sul territorio con il coordinamento del professo senologo Carlo Iannace.

Tutti in piazza domenica 12 settembre, nel giorno della Madonna, dalle ore 9.00 da Mercogliano ad Avellino, nel rispetto della normativa anti covid. Tra i promoter dell’iniziativa, anche il presidente della Provincia, Domenico Biancardi che, stamane, su invito di Iannace, ha indossato la classica maglia rosa, simbolo dell’iniziativa.

Numerosi i partecipanti e le partecipanti che anche quest’anno scendono in strada per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di test e screening per diagnosi sempre più precoci. Tra le novità, un apripista tutto in rosa e in bici. A guidare la manifestazione, infatti, le socie dell’associazione “Av Bike Woman” presieduta da Emilia Falciano, da sempre sensibile ai grandi temi.

Emilia Falciano

Durante l’intero svolgimento del tour sarà obbligatorio esibire il green pass, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale

L’iniziativa si concluderà con una performance ispirata al tema della solidarietà e volta a testimoniare l’attenzione verso la prevenzione del tumore al seno.