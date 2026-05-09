Tufo, a San Michele Arcangelo l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato

Nella serata di ieri 8 maggio, nella Piazza Umberto I° di Tufo, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili.

San Michele Arcangelo rappresenta il difensore supremo contro le forze del male, l’ordine, la legalità e la lotta per la giustizia, valori che incarnano pienamente la missione quotidiana della Polizia di Stato.

L’esibizione musicale degli orchestrali della Polizia di Stato ha dato una maggiore solennità ed un alto valore istituzionale alla festività, particolarmente sentita nella locale comunità, esaltandone la memoria e il significato e veicolando il messaggio “La Polizia di Stato tra la gente”, quale segno tangibile della vicinanza dello Stato alla cittadinanza.