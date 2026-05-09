Buonopane, Mastella: “Se Gubitosa è favorevole e il Pd nazionale anche, non capisco perché creare problemi”

“Il patto per Pizza deve valere anche per Buonopane come doveva essere ad Ariano”. E ancora: “Il Pd locale dovrebbe uscire dall’ignavia e prendere una posizione e se i consiglieri regionali pensano di mettersi d’accordo tra loro e che noi ci adeguiamo hanno capito male. Sull’attuale presidente della Provincia Rizieri Buonopane dico che Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del M5s, si è espresso a favore così come il Pd nazionale ed è singolare come in questa fase mi trovi più d’accordo con il Movimento 5 Stelle che col Pd”.

E’ quanto dichiarato dal sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella che oggi ha fatto tappa in Irpinia tra Ariano e Avellino.