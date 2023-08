Tubercolosi al centro migranti di Pietradefusi, il sindaco chiarisce: “Nessun allarme sanitario”

“Non c’è alcun ulteriore caso di tubercolosi presso il centro migranti di Pietradefusi”. Lo chiarisce in un video social il sindaco Gaetano Musto. “Si è trattato di un unico caso accertato il cui soggetto è da giorni ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati – ricostruisce il primo cittadino -. Invito la popolazione a non fare isteria e ricordo che noi tutti siamo vaccinati contro questa malattia infettiva” conclude Musto nella diretta social.

Nei giorni scorsi erano state adottate misure straordinarie per arginare l’eventuale diffusione della malattia infettiva. Disposto, con ordinanza sindacale, per tutta la cittadinanza, il divieto di contatto senza adeguati dispositivi sanitari di sicurezza con i cittadini stranieri ospiti del centro di accoglienza straordinaria per migranti di via Roma, alla frazione Dentecane, nonché con gli operatori. Inoltre era stato disposto il divieto di allontanamento degli ospiti della stessa struttura.