Concerto Geolier, già in 2.500 alla Smile Arena: messaggi su whatsapp solo fake news

Si tratta di fake news i contenuti dei messaggi che da questo pomeriggio stanno girando su whatsapp. Il testo invitata a non partecipare al concerto di Geolier alla Smile Arena in quanto ci sarebbero stati scontri tra fan e addirittura il sequestro di armi. Tutte notizie prive di fondamento.

Al momento non si registra infatti alcun segnale di allarme e fin da stamattina stanno affluendo ragazzini in tenerissima età, alcuni accompagnati dai genitori, che non destano alcuna preoccupazione e piuttosto fanno tenerezza; alle ore 17:00 sono circa 2.500, è stato già completato l’allestimento dell’area con una predisposizione, progettata da professionisti di consumata esperienza e con l’impiego di ingenti risorse umane e materiali, di misure di safety da parte dell’amministrazione comunale che ha superato nei giorni scorsi il vaglio attento del Prefetto di Avellino e dei vertici delle Forze dell’ordine.

Robusta è altresì la predisposizione delle misure di security a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ad opera del Questore con il concorso di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Numerose le pattuglie della polizia municipale in strada fin da stamattina per assicurare il rispetto del piano traffico predisposto allo scopo. Presenti altresì diverse unità dei vigili del fuoco e del soccorso sanitari: insomma c’è grande impegno per assicurare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il testo dei messaggi che corre su whatsapp è dunque frutto di uno scherzo di cattivo gusto o di una mirata campagna di boicottaggio dell’evento previsto per questa sera alla Smile Arena. Non è escluso che della vicenda se ne occuperanno anche le stesse forze dell’ordine per eventuali profili di procurato allarme per le circostanze rappresentate nel caso la vicenda fosse dolosa.