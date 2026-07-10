Tu sei per me lo specchio e il porto: la forza di un’amicizia al femminile

Esistono legami capaci di attraversare la storia, trasformando le differenze individuali in una straordinaria forza collettiva. È questo il cuore di “Tu sei per me lo specchio e il porto”, il libro di Pasquale Gallicchio (Liguori Editore) che racconta l’insolita biografia di Luisa Cavaliere, promotrice culturale e femminista, e Rosetta D’Amelio, storica figura delle istituzioni campane. Attraverso le loro voci, l’autore ricostruisce la storia di due donne opposte per temperamento ma unite da un’intesa profonda.

Sullo sfondo della militanza nel PCI, del sisma dell’Irpinia e delle lotte femministe, la loro vita privata si intreccia con l’impegno pubblico, trasformando i conflitti in una solida collaborazione. Il risultato è un racconto intenso che celebra un’amicizia straordinaria e un percorso condiviso di autentica liberazione femminile.