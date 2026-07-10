Il mercato torna a Piazzale degli Irpini e le strade “colabrodo” cambiano volto: il piano dell’assessore Iacovacci

Dal rifacimento delle strade interessate dai lavori di potenziamento della rete elettrica al ritorno del mercato bisettimanale a Piazzale degli Irpini. Sono questi i due fronti sui quali l’assessore comunale Ettore Iacovacci, con deleghe ad Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale ed artigianale, annuncia l’impegno dell’Amministrazione comunale, illustrando gli interventi programmati e il percorso avviato con operatori e associazioni di categoria.

“Dal 13 luglio prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale, con la posa del nuovo asfalto nelle vie interessate dagli interventi di potenziamento della rete elettrica”, spiega Iacovacci. Le opere interesseranno via Cappuccio, via Aversa, via Cavour, via Fiorentino, via Perrottelli e il tratto di viale Italia compreso tra via Perrottelli e via Trieste e Trento. “Un intervento – sottolinea l’assessore – che consentirà di ripristinare e migliorare la qualità della viabilità cittadina, restituendo maggiore decoro e funzionalità alle strade interessate e contribuendo alla cura degli spazi pubblici del nostro territorio”. Iacovacci evidenzia anche l’attenzione dell’Amministrazione rispetto ai possibili disagi legati ai lavori: “Siamo consapevoli dei possibili temporanei disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza. Al termine dei lavori avremo strade più sicure, funzionali e una città più ordinata”. “Continuiamo a lavorare con impegno per la nostra comunità, un intervento alla volta”, aggiunge l’assessore.

L’altro tema al centro dell’azione amministrativa riguarda il mercato bisettimanale e il progetto di riportarlo nella sua sede di Piazzale degli Irpini. “Il mercato bisettimanale tornerà a Piazzale degli Irpini. È questo l’obiettivo che ci siamo dati e sul quale ci siamo già messi al lavoro”, afferma Iacovacci, spiegando il percorso già avviato. “Dopo un primo sopralluogo con i tecnici comunali, ieri pomeriggio abbiamo tenuto una prima riunione operativa con i rappresentanti degli operatori del mercato e con le principali associazioni di categoria”. L’incontro, secondo l’assessore, ha rappresentato un momento importante di confronto: “È stato un confronto franco, costruttivo e ricco di spunti, durante il quale ho ascoltato le esigenze dei mercatali e ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a individuare, in tempi certi, la soluzione migliore”. Iacovacci annuncia quindi un impegno diretto per accelerare gli adempimenti necessari: “Mi sono impegnato in prima persona e ho dato la mia parola che a stretto giro partiranno tutti gli adempimenti necessari per attrezzare Piazzale degli Irpini e acquisire i pareri degli enti competenti”. “Successivamente – prosegue – apriremo il confronto con gli operatori per la definizione e l’assegnazione dei nuovi stalli, così da consentire il ritorno del mercato nella sua sede storica”.

Parallelamente, l’Amministrazione continuerà a lavorare anche sul fronte dei finanziamenti: “Continueremo a monitorare ogni opportunità di finanziamento che possa consentire di migliorare ulteriormente il mercato bisettimanale, rendendolo sempre più funzionale, sicuro e attrattivo”. Per l’assessore, la collaborazione tra istituzioni e operatori sarà decisiva per raggiungere l’obiettivo: “C’è la volontà di tutti di lavorare insieme. E quando istituzioni e operatori condividono lo stesso obiettivo, i risultati arrivano”. “Il mercato bisettimanale tornerà a Piazzale degli Irpini. Noi ci crediamo e lavoreremo ogni giorno perché questo impegno diventi realtà”, conclude Ettore Iacovacci.