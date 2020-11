Truffe online in serie: nei guai una 51enne di Avellino

di AnFan – Una donna di 51 anni, originaria di Avellino, è stata denunciata per una truffa via internet ai danni di un uomo di Genova. La vittima, credendo all’annuncio di un finanziamento proposto via social, ha effettuato diverse ricariche su una carta prepagata di circa 600 euro, per la ‘copertura assicurativa’ del prestito e per il ‘pagamento delle tasse bancarie’.

Gli è stato poi chiesto di effettuare un altro versamento di 188 euro per il pagamento dell’Iva. Quando l’uomo ha capito di essere stato imbrogliato, ha sporto denuncia in questura alla Spezia. La polizia è risalita alla titolare della carta sulla quale erano state fatte le ricariche. Altri raggiri simili, sulla stessa carta, sono stati realizzati in Nigeria.