Truffe online in Campania: aumentano i casi nella regione

L’avvento di internet ha portato a diversi strumenti utili per la diffusione dell’informazione e dell’intrattenimento. Email, siti, chat, app, social offrono diverse opportunità ma espongono anche a numerosi rischi. Negli ultimi anni si è, infatti, diffuso il fenomeno delle truffe online che registra anche quest’anno dati allarmanti.

La regione più colpita, nel 2024, risulta essere la Campania con oltre 2.200 casi, 330 denunce e 20 arresti. I dati risultano essere in crescita anche per il 2025 che registra già diverse frodi individuate dalla polizia postale.

Solo nel mese di Marzo si sono verificati diversi casi di truffa online piuttosto importanti. In provincia di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Frigento hanno denunciato un 38enne per “spoofing ” (tecnica di frode attraverso la quale si induce la vittima a credere di essere stata contattata da una persona di cui può fidarsi) ai danni di un 65enne. Il truffatore ha convinto l’uomo che il suo conto fosse stato violato spingendolo così a fare due bonifici da oltre mille euro.

Lo stesso corpo militare ha scovato un 40enne catanese che si è spacciato per un agente assicurativo operante sul web e ha convinto un professionista ad effettuare un bonifico di 650 euro per una finta polizza. Casi analoghi sono stati riscontrati molto di recente anche a Montefusco, in provincia di Avellino, dove un operaio è stato convinto ad effettuare due ricariche a favore di una carta prepagata. I truffatori hanno attirato l’uomo con un’offerta vantaggiosa su un sito specializzato in attrezzi da giardinaggio.

Il fenomeno del cybercrime avviene sempre più spesso anche nei giochi online, dove abili truffatori creano siti web falsi con l’obiettivo di estorcere denaro e informazioni personali. Recentemente in provincia di Napoli, a Casoria, i finanzieri hanno scoperto una maxi truffa di scommesse online, poker, corse di cavalli e partite di calcio. I criminali si servivano di un laboratorio informatico che dirottava le puntate dal Monopolio di Stato a siti stranieri.

Per evitare rischi, è importante affidarsi esclusivamente a casino online che siano regolarmente autorizzati e certificati, riconoscibili dalla presenza del logo ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), connessione protetta (https://) e informazioni trasparenti su pagamenti e supporto clienti. Controllare questi elementi aiuta a distinguere le piattaforme affidabili da quelle potenzialmente rischiose. È inoltre consigliabile non cliccare su link o allegati sospetti, specialmente se arrivano via email o messaggio e contengono promesse troppo vantaggiose.

Ma le truffe informatiche colpiscono davvero su moltissimi settori: aziende di ogni tipo possono essere vittime di attacchi ransomware, che bloccano i dati aziendali fino al pagamento di un riscatto, o di frodi via email (BEC), in cui i criminali si spacciano per dirigenti o fornitori per ottenere pagamenti fraudolenti. Un altro rischio diffuso è il phishing, che attraverso email ingannevoli ruba credenziali di accesso a piattaforme aziendali.In caso di frode è consigliabile sempre rivolgersi quanto prima alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale.