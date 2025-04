Scacco al ras della droga Marrone: era a capo della banda sgominata dalla Mobile

ALTAVILLA IRPINA- Il ras della droga Americo Marrone, tornato da pochi mesi agli arresti domiciliari, e’ finito questa mattina di nuovo in carcere. Proprio da un carcere avrebbe continuato, secondo le accuse di Antimafia e Procura di Avellino, ad impartire ordini per gestire le piazze di spaccio ad Altavilla Irpina e Avellino e Benevento, avendo contatti con i fornitori attraverso sua moglie con la quale comunicava via telefono. Una vera e propria associazione finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, quella sgominata all’alba dal blitz della Squadra Mobile di Avellino, che dal marzo del 2022 indagava sul gruppo e aveva gia’ eseguito diversi sequestri di sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina. L’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura di Avellino, i sostituti Henry Jhon Woodcock e Luigi Iglio, ha portato a cinque misure cautelari in carcere disposte dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta dei due sostituti che hanno coordinato l’ attivita’ degli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. In carcere sono finiti anche la moglie di Americo Marrone, Tiziana Porchi ed un nipote dello stesso, che già era stato arrestato nel corso delle indagini dalla Squadra Mobile di Avellino per spaccio nel marzo del 2023, Valentino D’ Angelo. Sarebbero loro al vertice dell’ organizzazione. Le indagini della Squadra Mobile di Avellino sono partite nel 2022. A quanto pare, proprio seguendo le tracce di D’Angelo, che aveva avuto contatti con un acquirente gia’ monitorato dalla Mobile. Seguendo le tracce di questa utenza, intestata ad un cittadino straniero, gli inquirenti sarebbero giunti al gruppo. Nel dicembre del 2022 proprio a casa di Marrone, all’epoca dei fatti detenuto, la Polizia aveva scoperto 252mila euro occultati dietro ad un elettrodomestico. Nelle prossime ore ci sarà per i cinque l’interrogatorio di garanzia.