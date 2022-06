Truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri di Mercogliano. Martedì 21 giugno, alle 17.30, presso l’aula consiliare della cittadinina ai piedi di Montevergine, si terrà un incontro formativo sulle truffe rivolto ai cittadini, soprattutto agli anziani.

Un’importante occasione di approfondimento dei rischi a cui quotidianamente ognuno, ma soprattutto la persona anziana, è esposto a causa dei malintenzionati che vogliono lucrare approfittando spesso della loro ingenuità e buona fede.

Il comandante dei carabinieri di Mercogliano, Jeorge Del Grosso, insieme anche ai vertici della polizia Locale, incontrerà i cittadini più anziani per dare indicazioni su quali sono le cautele da adottare ed imparare a riconoscere i pericolosi raggiri messi in atto soprattutto ai danni di chi vive solo e non ha parenti e vicini pronti a correre in aiuto.