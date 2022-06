Carceri, Carmelo Cantone nominato nuovo Vice Capo DAP. FP CGIL: “Piena soddisfazione, alta figura istituzionale”

Carmelo Cantone, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise è stato nominato Vice Capo del DAP, succedendo al magistrato Roberto Tartaglia.

La Guardasigilli, Marta Cartabia, ha firmato il 15 giugno il decreto ministeriale di conferimento dell’incarico, ora alla Corte dei Conti per le operazioni di rito.

“Siamo soddisfatti per questa nomina istituzionale così significativa, per Carmelo Cantone, in un momento storico abbastanza delicato per il panorama penitenziario italiano”, afferma Orlando Scocca, il Componente del Coordinamento Nazionale della FP CGIL comparto Polizia Penitenziaria.

“Una persona di comprovata esperienza e capacità gestionali, da sempre attento e sensibile alle questioni che afferiscono le carceri, pertanto siamo certi in un suo proficuo lavoro a tutela di tutta la comunità penitenziaria del Paese. Urgono riforme ed una seria necessità di cambiare il passo su tante condizioni che attanagliano quotidianamente il lavoro della Polizia Penitenziaria”, conclude Scocca.