Truffatori di anziani arrestati, UNARMA plaude ai Carabinieri di Montella

PAROLISE- La segreteria Provinciale di UNARMA ha espresso con una nota ” il suo plauso ai militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montella e al loro diretto Comandante, tutti nostri associati, per la brillante operazione effettuata nella mattinata di ieri 05.01.2025 che ha portato ad assicurare alla giustizia due malviventi che nel comune di Parolise hanno tentato di mettere in atto il raggiro del c.d. “finto nipote” in danno di una persona anziana”.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale UNARMA dott. Massimiliano Lo Priore: “Come sempre i nostri uomini e le nostre donne in divisa quotidianamente mettono in pericolo la propria incolumità anche nei periodi di festa, sempre pronti a garantire la sicurezza dei cittadini 24 ore su 24.I Carabinieri della Provincia di Avellino, soprattutto nelle periferie Avellinesi, sono quasi sempre ad essere gli unici presenti e attivi nell’attività di controllo del territorio, prevenzione mediante richieste al 112 e nell’espletamento dei servizi di Ordine Pubblico, nonostante la carenza di personale che affligge tutti i reparti.

Ancora una volta i nostri Carabinieri hanno dimostrato di essere sempre pronti nell’andare in soccorso del cittadino bisognoso, come in questo caso riuscendo ad assicurare alla giustizia nr.2 malviventi che hanno tentato di mettere in atto una vile truffa nei confronti di persona anziana, utilizzando il metodo del finto nipote.

Questa Segreteria Provinciale non può che applaudire all’operato della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Montella e del loro Comandante di Aliquota Radiomobile, tutti nostri associati, i quali, con professionalità e senso del dovere, hanno evitato che questi due malviventi portassero a compimento l’ennesimo vile reato in danno di un nostro anziano.

Naturalmente il plauso va a tutti i Carabinieri di Avellino i quali, sotto l’attenta guida del nostro Comandante Provinciale Col. Angelo Zito, nel tempo hanno saputo sensibilizzare le comunità dispensando, in ogni occasione, consigli utili sul come difendersi dalle truffe che, come in questo caso, in aggiunta alla elevata professionalità dei militari operanti, hanno prodotto un ottimo risultato.E’ ora che la politica tenga in considerazione l’importanza dell’operato quotidiano dei carabinieri di tutta Italia e si impegni a fare la propria parte con fatti concreti, non chiacchiere, garantendo alle forze di polizia, angeli custodi di legalità, maggiori gratificazioni e riconoscimenti professionali, legali ed economici.

UNARMA A.S.C. tutta, come fa da sempre, si batterà a difesa di tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado e in ogni sede, affinché vengano riconosciuti i giusti, dovuti e meritati diritti _____ si sacrificano per la sicurezza di tutti. Faccio, ancora una volta, i miei complimenti ai Carabinieri operanti, e al loro Comandante, rassicurandoli che noi di UNARMA continueremo a fare la nostra parte in quello che ci compete. Bravi e grazie per quello che fate!”,