Solofra piange Fabio De Maio, l’amico di tutti strappato ai suoi cari e alla comunita’

SOLOFRA- E’ un’Epifania triste quella di Solofra. La cittadina conciaria commossa dalla scomparsa di Fabio De Maio, quarantuno anni tra qualche giorno, che ha combattuto una battaglia contro un male che alla fine lo ha vinto. Un cuore che si e’ fermato ma non ha smesso di pulsare nel ricordo degli amici quello di Fabio. Da ore sui social continuano infatti a registrarsi testimonianza di quel giovane che aveva affrontato una battaglia difficile con il sorriso, che era sempre impegnato per la sua citta’. Tifosissimo dell’ Avellino. Racconti di un ragazzo che sapeva dare conforto agli amici e che amava lo sport. Una traccia che difficilmente potrà cancellare nel cuore di quanti gli hanno voluto bene. L’amico di tutti, si legge in uno dei tanti post sui social. Domani pomeriggio alle quindici l’ultimo saluto nella Chiesa di Sant’Agata.