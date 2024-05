Truffa online sul robot da cucina Condannato ad un anno di reclusione

AVELLINO- Un anno di reclusione, cinquecento euro di multa e il risarcimento dei danni alla parte civile. Condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato un truffatore online che aveva ingannato una donna di Frigento con un annuncio di vendita di un robot da cucina rivelatosi una frode. Proprio dalla denuncia della donna, costituitasi parte civile e rappresentata dall’avvocato Gerardo Testa, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano erano riusciti ad identificare e denunciare l’autore della truffa. I fatti si riferiscono al 6 ottobre 2020, quando l’uomo, pubblicando l’annuncio di un robot da cucina, un “Bimby” a 450 euro, aveva convito la donna a fare un buon acquisto. Ricaricata la Postapay, del truffatore nessuna traccia. Questa mattina, come chiesto anche dalla Procura sulla base della recidiva e dei precedenti nei suoi confronti, per il malvivente e’ arrivata anche la condanna. Quello delle Truffe online, nonostante la serrata campagna informativa che portano avanti le forze dell’ordine, restano un reato in aumento e anche odioso, visto che nella maggior parte dei casi le vittime sono anziani..