Donna irpina truffata da un falso corriere: “Attenti all’uomo con lo zaino nero”

Un’anziana è stata truffata da un falso corriere a Montoro.La signora era stata contattata da un (presunto) familiare che le annunciava la consegna di un pacco per conto di un parente. Poi l’uomo si è presentato a casa della donna e si è fatto consegnare il denaro in cambio del pacco consegnato. A lanciare l’allarme è stata l’amministrazione comunale, guidata da Girolamo Giaquinto, che conferma: “Stamattina è stata effettuata una truffa ai danni di un’anziana e tentata un’altra. La scusa è stata quella solita: consegnare un pacco in contrassegno, con la tipica telefonata al nipote o al figlio. L’autore è stato un uomo, circa 25 anni, vestito di nero, con zaino nero. Facciamo attenzione! Le Forze dell’Ordine, avvisate, stanno effettuando indagini. Avvisate se notaste qualcosa di strano”.