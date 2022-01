Ad Avella riaprono le scuole

Ad Avella saranno riaperte le scuole. La didattica tornerà in presenza dopo la chiusura degli istituti scolastici arrivata in concomitanza con la diffusione del covid-19. Il sindaco Vincenzo Biancardi dice: “Capisco il provvedimento del Presidente De Luca e comprendo l’appello del Prefetto di Avellino di attenersi alle regole del Governo Centrale, nel mentre altri come il sottoscritto elaborano provvedimenti per il benessere e la salvaguardia sociale, sanitaria ed economica della propria comunità. Le ragioni dell’esasperazione ci sono tutte, sono comprensibili e comunque sentite sulla pelle di tutti noi, resta però un punto, a mio parere si tratta di una protesta di rabbia e di disperazione senza sbocchi. Chi alimenta questa rabbia e questa disperazione ha gravi responsabilità sul futuro del Paese, ma ancora più gravi responsabilità le ha chi cavalca quei sentimenti senza offrire una soluzione concreta. Oggi in molti credono che la protesta sia l’unico argine al Covid 19 e sia l’unica soluzione, sbagliano e continuano imperterriti a seguire una deriva distorta e pericolosa. Pericoli, che covano come il fuoco sotto la cenere, di cui bisogna prendere atto, e mi rivolgo a chi conserva un barlume di lucidità per cogliere distanze da chi produce rabbia, perché la rabbia provoca danni sociali e i danni causati in nome di una insana voglia di apparire non risolvono nulla.

Oggi dovrebbe essere il momento delle soluzioni, vero e sacrosanto, ma è sempre il tempo di iniziare a costruire, realizzare un mondo dove i nostri sforzi dovranno concentrarsi nella costruzione di un paese sicuro ed economicamente solido, e non sarà un compito facile. Produrre in questo momento instabilità e macerie, mi domando e vi domando, a cosa serve e a chi serve? Se qualcuno dopo gli emoticon trovasse il tempo per elaborare proposte, non irrazionali e pretestuose, sono sempre pronto ad accoglierle e a discuterle nelle sedi ufficiali. Se quelle proposte vanno nella direzione del bene del paese e della risoluzione dei problemi, sarò ben lieto di dargli il giusto riconoscimento e la visibilità che meritano. Nel Ringraziare tutti i miei collaboratori e le Istituzioni scolastiche, lasciatemi lo spazio per annunciarvi che tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro paese riapriranno in sicurezza lunedì 17 gennaio, confidando in una più rapida e sollecita vaccinazione della popolazione scolastica. Confido, come sempre, nel senso di responsabilità di tutta la popolazione. Buon Fine settimana a tutti”.