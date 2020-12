Magazine Trucco da quarantena: come essere bella durante la pandemia 23 Dicembre 2020

Sembra che il 2020 sia iniziato e finirà sotto il segno del coronavirus. La quarantena inizialmente ha causato panico e ansia incredibile. Poi le persone si sono abituate un po’ al nuovo stato di cose, si sono calmate e hanno pensato: cosa fare nell’isolamento? Dopotutto, c’è molto tempo libero. La tregua del coronavirus ha spinto molte persone a migliorare le proprie capacità. Pertanto, le donne inventive hanno pensato uno speciale trucco – da quarantena.

Perché hai bisogno di un tale trucco?

La maschera è un simbolo di quarantena. È associata al pericolo, ricordando alle persone che è impossibile uscire senza “dispositivi” di protezione individuale. Perché è venuto al mondo un fenomeno come il trucco da quarantena? La spiegazione è molto semplice: alle donne non piacciono le maschere, poiché nascondono i loro bei volti, le belle labbra e rovinano il loro aspetto espressivo. Pertanto, le donne della moda cercano le proprie vie d’uscita da questa situazione.

Corona makeup o come rimanere alla moda in quarantena

Cominciamo con le tendenze più interessanti, stravaganti e … folli. Negli ultimi giorni, la rete è letteralmente distrutta dalle foto di ragazze che mostrano una nuova tendenza di bellezza: il trucco da quarantena. Insieme agli specialisti di Pupa https://makeup.it/brand/23897/, abbiamo deciso di fare una piccola ricerca e di verificare cosa si “nasconde” su Instagram sotto l’hashtag #coronamakeup.

Questa tendenza è stata avviata da una ragazza originale che ha messo il trucco proprio sopra una maschera medica. Inoltre, è riuscita ad applicare non solo un fondotinta, ma anche il contouring nonché truccare le labbra. Data la costante carenza di maschere, l’atto della ragazza in rete è stato considerato ambiguo – gli abbonati hanno accusato questa ragazza di uno spreco di maschere.

Il trucco da quarantena è il trucco in combinazione con maschere di diversi colori. Quali sfumature non ci sono: verde, rosso, blu, bianco! I modelli scattano foto tristi in uno stile di quarantena, dipingendo anche una lacrima colorata vicino all’occhio. È così che i truccatori e gli stilisti hanno espresso il loro punto di vista: le tante vittime – sia del virus che del confino domiciliare – sono molto tristi. Altre ragazze sono andate oltre: si dipingono una specie di maschera medica sul viso.

Come fare un bel trucco in quarantena?

Adesso, seriamente. Ora è davvero difficile mantenere il tuo aspetto allo stesso livello che era possibile prima della quarantena. I saloni di bellezza, i laboratori di manicure e i saloni di parrucchiere sono praticamente chiusi. I truccatori hanno sentito parlare di questo problema e hanno offerto alle donne una via d’uscita.

Perfeziona il tuo solito trucco. Sottolinea il trucco degli occhi, ad esempio, prova a utilizzare più spesso l’eyeliner, cambiando la forma, lunghezza e colore delle linee. Sperimenta con il trucco – aggiungi scintillii, gioca con forme, colori, contorni.

Non aver paura di un trucco spettacolare e luminoso: non lesinare su sfumature argentate e glitter.

Bonus: non sentirti come se stessi perdendo tempo davanti allo specchio. Le feste online non sono ancora state bandite! 😉 Ricorda che più luminoso è il trucco, migliore, più espressivo appare sul video o sulle foto. Forse è il momento per un nuovo set di foto?