Tribunali soppressi, Ariano e Sant’Angelo dei Lombardi esclusi dal disegno di legge Nordio

AVELLINO- Ariano Irpino e Sant’ Angelo dei Lombardi non sono state individuate tra le sedi dei Tribunali soppressi nel 2012 e incluse nel disegno di legge approvato in Consiglio di Ministri e proposto dal Guardasigilli Nordio, che dispone nuovi interventi in materia di circoscrizioni giudiziarie. Lo stesso Ministro della Giustizia aveva più volte annunciato di voler rivedere la riforma che aveva tagliato diversi tribunali. Nel primo atto ufficiale del Governo che passerà al vaglio del Parlamento non ci sono le due sedi giudiziarie irpine, accorpate per la zona di Ariano al Tribunale di Benevento e per quella di Sant’Angelo dei Lombardi a quella del Tribunale di Avellino. Il provvedimento , come e’ noto, dispone il ripristino del tribunale e della procura di Bassano del Grappa, dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto in Abruzzo, della sezione distaccata di Ischia presso il tribunale di Napoli , di quella di Lipari presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e di quella di Portoferraio presso il tribunale di Livorno. La ridefinizione territoriale degli uffici giudiziari, nell’intento del Governo, servirà a migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e garantire la prossimità degli stessi anche alle zone più periferiche. Nulla da fare, almeno per il momento per i Tribunali di Ariano Irpino e Sant’ Angelo dei Lombardi, per cui da tempo a livello territoriale c’era stata una battaglia per ottenere una ridefinizione della riforma voluta nel 2012. Territori che, come per altre sedi in tutta Italia e in Campania, si continua a sperare.