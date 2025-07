Cinquanta anni fa la morte del comandante dell’Arma Paolo Vicari

AVELLINO- Un anniversario nello stesso tempo tragico ma significativo dell’impegno dell’Arma per la sicurezza delle comunità, anche a costo del sacrificio personale. Quello per cui oggi ricorre il cinquantesimo anno. Il sacrificio del maresciallo maggiore Paolo Vicari, deceduto il 24 luglio 1975 a seguito delle gravi ferite riportate nel corso di un’attivita’ di servizio. Era la notte del 17 luglio 1975, per gli abitanti di Grottolella non una tranquilla nottata estiva come tante altre ma una notte di terrore. Un folle, armato di fucile da caccia, si aggirava per le vie del centro abitato sparando all’impazzata e seminando il panico tra la popolazione. Il maresciallo maggiore Francesco Paolo Vicari, comandante della stazione carabinieri di Montefredane nel cui territorio ricade il Comune di Grottolella, localizzava il pericoloso soggetto nascosto dietro un muretto e, pur consapevole del grave rischio cui si esponeva, si avvicinava cautamente allo squilibrato per sorprenderlo e disarmarlo ma, fatto proditoriamente segno a colpi d’arma da fuoco dallo stesso, cadeva al suolo gravemente ferito e decedeva il giorno 24 luglio1975, poco più che cinquantenne. Il maresciallo maggiore Paolo Vicari era stato insigniti della Medaglia d’oro al valore civile alla memoria, con la seguente motivazione: Nel corso di un’operazione notturna per la cattura di un folle che, armato di un fucile da caccia, si aggirava nell’abitato sparando all’impazzata e seminando il panico tra la popolazione, localizzava, nascosto dietro un muretto, il pericoloso. Pur consapevole del grave rischio cui si esponeva, si avvicinava cautamente allo squilibrato per sorprenderlo, ma, fatto proditoriamente segno a colpi di arma da fuoco dallo stesso esplosi, cadeva al suolo mortalmente ferito. Fulgido esempio di non comune coraggio e di assoluta dedizione al dovere spinti fino all’estremo sacrificio.