Tribunale, Vecchione in pensione dopo trenta anni al servizio della Giustizia

AVELLINO- Dopo quasi trenta anni al servizio della Giustizia, nel ruolo di addetto all’ Ufficio del Casellario Giudiziale e dei Certificati dei Carichi Pendenti della Procura di Avellino, Pellegrino Vecchione ha raggiunto la quiescenza e da alcuni giorni fa parte della famiglia dei pensionati. Un lavoro silenzioso e discreto in uno degli uffici a contatto con l’utenza della Procura di Avellino. Poche persone che hanno avuto rapporti con il fronte office della Procura per un casellario giudiziale o un carico pendente non conoscono Vecchione. A festeggiare il suo traguardo i colleghi che hanno apprezzato per anni la sua collaborazione negli uffici di Piazza D’Armi.