Il sindacato di polizia Coisp: Giù le mani da Don Maurizio Patriciello

“Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto a Don Maurizio Patriciello”. Ecco la reazione di Giuseppe Raimondi, Segretario Nazionale referente per la Campania del sindacato di Polizia Coisp.

“Sono più che convinto che questo vile gesto nei confronti di Don Patriciello, un uomo che ha sempre messo a repentaglio la propria vita per il bene soprattutto dei più giovani, non fermerà il suo coraggioso impegno nella lotta per la legalità nelle aree più difficili della provincia partenopea, anzi, sono certo che continuerà a combattere per i suoi ideali e per i suoi valori. Come sindacato Coisp oggi siamo al suo fianco e continueremo a supportarlo sempre nella sua missione, perché la sicurezza e il rispetto della legge devono prevalere su ogni forma di violenza e di intimidazione . Quindi – conclude Raimondi – il nostro chiaro messaggio per questi delinquenti è: Giù le mani da don Maurizio Patriciello.”