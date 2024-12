Tribunale, due bandi per arginare le scoperture: 3 posti nel giudicante e 2 in Procura

AVELLINO- Due sostituti alla Procura della Repubblica e due giudici del Settore Penale ed uno del Tribunale di Sorveglianza. Sono i posti vacanti presso Procura e Tribunale di Avellino per cui i magistrati potranno fare richiesta a partire dal 23 dicembre e fino al prossimo 23 gennaio. Due bandi proposti dalla Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per affrontare nei vari Distretti la problematica della scopertura di organico. Per quanto riguarda il Tribunale di Avellino si tratta di almeno sei posti nel settore giudicante e tre posti in quello requirente. Due delibere della Terza Commissione. La prima riguarda l’individuazione dei posti vacanti giudicanti di primo grado da pubblicare. Partendo da un dato abbastanza grave sulla scopertura: “to il particolare momento storico, che registra, da un lato, una percentuale di scopertura dell” organico della magistratura particolarmente elevata (1794 vacanze totali rispetto ad un organico complessivo di 10654, con una scopertura del 17%, di cui 1127 in uffici di primo grado con una scopertura del 16%) e, dall’altro, 1’imminente ingresso in organico di un considerevole numero di

magistrati”. Trentadue i posti a bando nel Distretto di Napoli. Per quanto riguarda Avellino due posti nel settore Penale ed uno alla Magistatura di Sorveglianza. Per gli stessi motivi Avellino, con due posti da sostituto procuratore rientra nella Tabella riservata anche agli uffici requirenti. A cui si aggiungeranno anche gli interpelli relativi ai magistrati entrati con l’ultimo concorso, circa seicento, che entreranno nelle funzioni nell’aprile del 2025.