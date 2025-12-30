Tribunale di Sorveglianza, lascia Spinelli: indicata per la presidenza a Potenza

AVELLINO- Giovanna Spinelli, magistrato di Sorveglianza ufficio di Sorveglianza Avellino e’ stata proposta all’unanimita’ dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, il posto vacante dal 21 giugno scorso e coperto dalla dott.ssa Paola Stella. La proposta. Nelle prossime settimana il magistrato si prepara dunque a lasciare il Tribunale di Sorveglianza di Avellino per il nuovo incarico direttivo a cui e’ stata indicata dai componenti della V Commissione. Atteso per la sua nomina il passaggio al Plenum del Csm.
