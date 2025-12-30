Crisi Idrica, il sindaco Franza: accolte tutte le nostre richieste, altro che “scampagnata”

ARIANO IRPINO- L’ordine del giorno che impegna il Governo sulla crisi idrica in Irpinia e Sannio fa esultare i sindaci che erano stati a Roma qualche settimana fa per sottoporre un documento all’ attenzione del sottosegretario Ferrante. “Altro che scampagnata” ha spiegato in un video il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, facendo riferimento a quanti avevano ironizzato sulla effettiva efficacia della visita nella Capitale, bollata come una “scampagnata” dei sindaci. Franza ha voluto ricordarlo nel video dopo il via libera all’ odg firmato dall’onorevole Marta Fascina: “Pochi minuti fa e’ stato approvato un ordine del giorno nella Manovra di Bilancio interamente dedicato alla crisi idrica dell’Irpinia e del Sannio- ha spiegato il sindaco di Ariano Irpino- Cosa significa questo? Significa che il Governo ha recepito integralmente tutte le istanze che noi sindaci abbiamo messo nero su bianco. Tutto quello che avevamo chiesto e’ stato inserito. Vi ricordate qualche settimana fa, quando siamo andati a Roma, al Ministero delle Infrastrutture? Mi riferisco al documento di cui mi sono fatto promotore insieme agli altri sindaci con cui l’abbiamo condiviso e che ringrazio e che abbiamo consegnato direttamente nelle mani del sottosegretario Tullio Ferrante. Qualcuno, con molta superficialità devo dire, aveva definito quel viaggio una scampagnata, avevano sorriso e ironizzato. Oggi i fatti rispondono alle chiacchiere. Altro che scampagnata, quella è stata un’azione istituzionale decisiva. Grazie a quel documento e a quell incontro oggi abbiamo ottenuto impegni scritti: un fondo straordinario per rifare le nostre reti idriche colabrodo, il coinvolgimento del Commissario Straordinario Nazionale per gestire questi interventi, l’impegno a valutare e tutelare le nostre risorse, anche se necessario rivedendo i volumi di acqua che trasferiamo altrove. Per questo risultato sento il dovere di ringraziare l’onorevole Marta Fascina e il sottosegretario Tullio Ferrante, per aver mantenuto l’impegno assunto con noi. Questo risultato ci lascia una lezione fondamentale: la leale collaborazione tra le istituzioni vince su tutto. Quando c’è da difendere gli interessi delle nostre comunità e portare soluzioni vere, non esistono colori politici o appartenenze”.