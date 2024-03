Tribunale, bilancio e prospettive: arriva il sottosegretario Ostellari

AVELLINO- Bilanci e prospettive del Tribunale di Avellino in quella che rappresenta una sorta di inaugurazione dell’Anno Giudiziario (quella ufficiale come è noto si è svolta a Castelcapuano a fine gennaio per tutto il Distretto di Napoli) in cui oltre ai dati si ragionerà anche delle criticità e delle iniziative che tutte le componenti del mondo giudiziario intraprenderanno per Avellino.

Un focus specifico. Avvocati, magistrati togati, magistrati onorari e personale amministrativo del Tribunale si confronteranno oggi nell’aula magna Rosario Livatino in un evento che è stato organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Avellino, dalla Procura e dal Tribunale stesso.

Un’iniziativa che sarà chiusa dall’intervento del sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, il senatore Andrea Ostellari. E’ la prima volta che si organizza ad Avellino un’evento del genere che porta la firma del Presidente facente funzione del Tribunale, Roberto Melone, del Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni.