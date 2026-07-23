Tribunale, arrivano due nuovi giudici: il Gip Cerrone indicato dal Csm per Santa Maria Capua Vetere

AVELLINO- Due nuovi magistrati nel settore giudicante in arrivo e un magistrato dell’ufficio Gip prossimo a lasciare il Tribunale di Avellino. A Palazzo di Giustizia sono attesi nuovi cambiamenti per la pianta organica dei magistrati. Stavolta, visto che in Procura l’organico e’ al completo (manca solo il Procuratore, con le funzioni ricoperte dall’aggiunto Francesco Raffaele). Nel Plenum convocato ieri all’ ordine del giorno infatti due delibere della Terza Commissione, che riguardano il Tribunale di Avellino. La prima e’ relativa alla copertura di due posti di giudice del Tribunale di Avellino la cui vacanza è stata pubblicata lo scorso 14 maggio 2026. Per cui “secondo l’ordine risultante dai punteggi per anzianità, merito, attitudini, funzioni omologhe e dagli eventuali punteggi aggiuntivi per permanenza in sede disagiata ex L. n. 133/1998 o in sede a copertura urgente o in sede a copertura necessaria, nonché in ragione di quelli richiesti dagli interessati” all’esito della procedura di interpello sono stati ritenuti proponibili i magistrati Paola Montone e Aniello Maria De Piano. La prima e’ magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il secondo invece magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro. Nella stessa seduta del Plenum e’ stato deciso anche il via libera alla copertura di cinque posti per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tra i nomi indicati quello del giudice Pasquale Cerrone, che presta servizio, quale giudice, presso il Tribunale di Avellino, dove è stato trasferito in via temporanea da gennaio. Prima di essere trasferito in via temporanea al Tribunale di Avellino, prestava servizio, quale giudice, presso il Tribunale di Pistoia dal 5.4.2019. Quindi dovrà essere coperto il ruolo di Gip del Tribunale di Avellino, visto che al momento sono solo tre quelli in servizio, oltre al dottore Cerrone, che entro settembre, lascera ‘ Avellino, i giudici Antonio Sicuranza e Giulio Argenio. Aerre