Montemiletto, al via i lavori al Vallone dell’Erte: un milione di euro per sicurezza e viabilità

Proseguono a Montemiletto gli interventi sulle opere pubbliche. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio dei lavori di sistemazione del Vallone dell’Erte e di stabilizzazione delle aree interessate da dissesti franosi in località Gaudi-Purgatorio, un’opera dal valore complessivo di un milione di euro. L’intervento prevede opere di consolidamento e di mitigazione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di mettere in sicurezza un’area da tempo interessata da criticità legate ai movimenti franosi.

Accanto agli interventi di messa in sicurezza, il progetto contempla anche il potenziamento della viabilità locale attraverso la realizzazione di una nuova strada, attesa da anni, che collegherà la località Festola con Gaudi. Un’infrastruttura ritenuta strategica dall’amministrazione comunale perché consentirà di raggiungere più agevolmente un’area a forte vocazione agricola, favorendo così lo sviluppo e il sostegno delle attività rurali presenti sul territorio. Come evidenziato dal Comune, si tratta di un’opera programmata e progettata nel 2022, successivamente finanziata dal Ministero dell’Interno nel luglio del 2023. «Andiamo avanti nell’interesse esclusivo dell’intera comunità – sottolinea l’amministrazione comunale – con l’orgoglio di vedere prendere sempre più forma uno dei progetti programmati, progettati e finanziati dall’attuale amministrazione, per dare ai cittadini le risposte attese da anni».