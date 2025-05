Trevico, il Premio Ettore Scola al regista irpino Giuseppe Rossi

L’associazione “Irpinia Mia” di Trevico promuove l’ottava edizione di CIAK – Ricerche e approfondimenti sulla figura e sul cinema di Ettore Scola, che si svolge nella città natale del regista nel giorno della sua nascita. L’iniziativa, dunque, è prevista per il prossimo 10 maggio, alle 17:30 in Palazzo Scola, in collaborazione con il Comune di Trevico.

Il “Premio Ettore Scola” sarà consegnato quest’anno al giovane regista irpino Giuseppe Rossi, relatore al convegno dedicato al rapporto artistico tra Scola e Fellini e all’attività di disegnatore del regista di “C’eravamo tanto amati”.