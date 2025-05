Dalla Diocesi di Avellino tremila fedeli in pellegrinaggio al Giubileo

Sono partiti questa mattina all’alba i tremila fedeli delle parrocchie nella Diocesi di Avellino in pellegrinaggio al “Giubileo della speranza”. Oltre 50 pullman hanno raggiunto Roma, sotto la guida del vescovo Mons. Arturo Aiello.

I fedeli – tra cui giovani, anziani, famiglie – attraverseranno la Porta Santa e parteciperanno alla celebrazione in San Pietro, officiata proprio dal vescovo di Avellino e dagli altri sacerdoti della Diocesi. Alcuni si recheranno anche alla tomba di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore, anche se dalla Diocesi comunicano che si organizzerà un secondo pellegrinaggio proprio per rendere omaggio al Santo Padre.