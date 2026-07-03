Trevico, l’8 luglio al via le operazioni di immissione in possesso per i lavori di regimazione delle acque a Vallone San Vito – San Lorenzo

Il Comune di Trevico ha reso noto che martedì 8 luglio 2026 prenderanno il via le operazioni di redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni interessati dall’intervento di regimazione delle acque del Vallone San Vito – San Lorenzo, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 (CUP: D84H20001140001).

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Prot_Par 0002305 del 28-06-2026 – Documento ComuneTrevico_AVVISO_EsecuzioneDecretoN.3_RedazioneStatoConsistenza VerbaleImmissioneInPossesso_signed

Le attività saranno eseguite in attuazione del Decreto n. 3 del 23 maggio 2026 di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, emanato ai sensi dell’articolo 22-bis del D.P.R. 327/2001.

L’intervento interessa numerosi terreni situati in località Bassomanno, censiti al foglio catastale 24, per i quali sono previste le procedure di occupazione necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica. Nel decreto sono riportati i dettagli delle particelle coinvolte, delle 58 ditte catastali interessate e delle relative indennità di esproprio.

Le operazioni inizieranno alle ore 9.00 direttamente sui luoghi interessati dai lavori. Gli espropriati sono stati invitati a partecipare alla sottoscrizione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso. In caso di assenza o rifiuto, la procedura sarà comunque eseguita alla presenza di almeno due testimoni, come previsto dalla normativa vigente. Potranno inoltre assistere i titolari di diritti reali o personali sui beni interessati.

Il Comune informa che il Decreto n. 3/2026 e i relativi elaborati, comprensivi dei piani particellari grafici e descrittivi, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio per le Espropriazioni, nella sede municipale di via Nicola Petrilli 6, dove gli interessati possono prenderne visione.

L’impresa Costruzioni Lo Russo Srl, aggiudicataria dei lavori, è stata autorizzata a svolgere le procedure espropriative e di occupazione d’urgenza attraverso un proprio tecnico incaricato, che curerà le operazioni in contraddittorio con i proprietari.

Responsabile del procedimento espropriativo e delle attività di coordinamento è l’ingegnere Angelo Cipriano, responsabile dell’Area Tecnica e dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Trevico.

L’intervento rientra tra le opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e al miglioramento della sicurezza del territorio comunale attraverso la regimazione delle acque superficiali.