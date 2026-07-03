Salute in movimento: i camper dell’Asl Avellino tornano in piazza a luglio

Prosegue il tour dell’Asl Avellino sul territorio con il programma “Salute in movimento”. Nel mese di luglio, i camper della salute faranno tappa a Scampitella, Montefusco, Sorbo Serpico e Forino per offrire ai cittadini screening gratuiti, su prenotazione, in collaborazione con i Comuni irpini.

Le giornate di prevenzione si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 secondo il seguente calendario:

Sabato 11 Luglio – Scampitella, Piazzale antistante il Municipio (Via Città di Contra, 31)

Per prenotazioni tel. 0827 93031 (interno 2)

Sabato 18 Luglio – Montefusco, Piazza Castello

Per prenotazioni tel. 0825 964003

Domenica 19 Luglio – Sorbo Serpico, Casa Comunale (Via Pennetti, 2)

Per prenotazioni tel. 338 4220890

Sabato 25 Luglio – Forino, Palazzo Caracciolo Via Roma, Villa Comunale n. 1

Per prenotazioni tel. 0825 464276

I cittadini residenti in provincia di Avellino potranno accedere allo:

– Screening della Mammella: esecuzione della mammografia, riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della Cervice Uterina: dedicato alle donne tra i 25 e i 64 anni. Prevede l’esecuzione del Pap test per la fascia d’età 25-29 anni e dell’HPV test per la fascia d’età 30-64 anni

– Screening del Colon Retto: rivolto a donne e uomini residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening dell’Epatite C (HCV): esecuzione del test rapido (pungidito), rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989

Sarà inoltre presente un infopoint dedicato alla donazione degli organi e tessuti dove potrà essere sottoscritta la propria dichiarazione di volontà. In questo modo l’Asl Avellino conferma il proprio impegno per la promozione della medicina di prossimità e della cultura della prevenzione.