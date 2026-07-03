Trevico, decreto di occupazione d’urgenza per i lavori di regimazione delle acque tra San Vito e San Lorenzo

Il Comune di Trevico ha reso noto l’avvio delle procedure di occupazione d’urgenza preordinate all’espropriazione nell’ambito dell’intervento di “Regimazione delle acque Vallone San Vito – San Lorenzo”, opera finanziata con fondi del PNRR nell’ambito della Misura M2C4 – Intervento 2.2 (CUP: D84H20001140001).

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Prot_Par 0002008 del 04-06-2026 – Documento ComuneTrevico_AVVISO_Deposito_Decreto_n.3_2026_OccupazioneD’UrgenzaPreordinataAll’Espropriazione_signed

Con il Decreto n. 3 del 23 maggio 2026, adottato ai sensi dell’articolo 22-bis del D.P.R. 327/2001, il Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Ufficio Espropriazioni ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera.

L’intervento interesserà numerosi terreni situati in località Bassomanno, censiti al Catasto al foglio 24 e comprendenti complessivamente decine di particelle catastali. I piani particellari, sia grafici che descrittivi, allegati al decreto, individuano nel dettaglio le 58 ditte catastali coinvolte e le relative indennità di esproprio previste.

Il decreto e tutta la documentazione tecnica sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Espropriazioni, nella sede municipale di via Nicola Petrilli 6, dove i proprietari e tutti gli interessati possono prenderne visione ed eventualmente presentare ricorso nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’amministrazione comunale ha inoltre autorizzato la società Costruzioni Lo Russo Srl, con sede a Trevico, ad attuare le procedure espropriative e di occupazione d’urgenza attraverso il proprio tecnico incaricato.

Responsabile del procedimento espropriativo è l’ingegnere Angelo Cipriano, responsabile dell’Area Tecnica del Comune, cui compete il coordinamento e la gestione dell’intero iter amministrativo.

L’opera rientra tra gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla regimazione delle acque, con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico e migliorare la gestione del reticolo idraulico nella zona compresa tra i valloni San Vito e San Lorenzo.