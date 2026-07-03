Bomba contro Ranucci, anche De Filippis fa scena muta davanti al Gip

BAIANO- Anche la ventiduenne Marika De Filippis, compagna di Pellegrino D’Avino, finita agli arresti domiciliari per l’atto intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al Gip del Tribunale di Roma. La donna, assistita dal penalista Generoso Pagliarulo, in stato di gravidanza, e’ stata ascoltata in videocollegamento dalla sede della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. Ora si attende che le difese, molto probabilmente già nei prossimi giorni, presentino istanza di annullamento della misura al Tribunale del Riesame.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it