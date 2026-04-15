Tresol di Pianodardine, 12 precari recuperati e assunti

Le Segreterie Provinciali di Fismic e Uglm unitamente alle RSU della Tresol di Pianodardine, annunciano l’assunzione dei dodici lavoratori precari che, al termine della cassa

integrazione, saranno assunti direttamente a tempo indeterminato.

“E’ certamente una buona notizia. – dichiarano Zaolino, Mosca e Iacovacci – In queste settimane abbiamo lavorato a fari spenti per ottenere questo risultato. Va dato atto alla Direzione Aziendale di aver mantenuto gli impegni presi in una fase complicata. Tresol è una delle aziende del territorio irpino che merita attenzione e sostegno. Da start-up ad azienda affermata in Europa, nel campo della transizione green. L’attenzione dei sindacati irpini in questo campo deve trasformarsi in sostegno e condivisione degli obiettivi”.