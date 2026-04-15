Arci Avellino: il 18 aprile Congresso provinciale all’Ex Carcere Borbonico

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, il Congresso provinciale dell’Arci Avellino. Il titolo, “Quando tutto accade veloce, impara ad essere lento”.

Per l’organizzazione irpina, si tratta di un appuntamento importante per la vita associativa e politica del territorio. Il tema è una riflessione sul presente: in un contesto segnato dalla velocità, la lentezza viene proposta come pratica consapevole di comprensione, radicamento e costruzione di collettività.

Da questa prospettiva, Arci Avellino intende rafforzare la propria identità. L’obiettivo è una struttura capace di coniugare la flessibilità della rete con la necessità di costruire strategie di lungo periodo. Infine, consolidarsi come uno spazio partecipativo chiaro, inclusivo e politicamente schierato.

Congresso Arci, i risultati del mandato

Il Congresso segna la fine di un mandato quadriennale caratterizzato da una crescita del Comitato provinciale, con 24 circoli attivi.

Nel corso della giornata saranno affrontate le principali sfide del territorio: dalla gestione dei beni comuni alla transizione ecologica, giustizia sociale, inclusione e nuove forme di democrazia partecipata.

L’invito è aperto alla cittadinanza, alle realtà associative e a tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una comunità più giusta e solidale.