Tredicenne investita, le indagini : sequestrata la moto e ascoltato il centauro

AVELLINO- Acrobazia in moto o incidente causato da fatti diversi ad azioni spericolate e pericolose sulla due ruote? Sono le domande sull’incidente avvenuto in Via Fariello in cui e’ rimasta gravemente ferita una tredicenne, a cui dovranno dare risposta le indagini, scattate nell’immediatezza dei fatti, affidate agli agenti della Polizia Stradale di Avellino. Oltre ai rilievi sul luogo dell’investimento da parte del centauro, gli agenti della Polstrada hanno gia’ acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza attivo nell’area e sottoposto a sequestro la motocicletta. Nelle ore successive ai fatti gli agenti della Polstrada hanno anche ascoltato il giovane alla guida della moto, che avrebbe fornito la sua versione sull’incidente. Una delle ricostruzioni in mano agli inquirenti, anche sulla base delle testimonianze di persone presenti, sarebbe legata alla circostanza che la tredicenne e’ stata travolta e sbalzata contro un’auto in sosta dalla moto che era in fase di acrobazia intorno alla Autostazione. Nelle prossime ore il sostituto procuratore Cecilia De Angelis, il magistrato che coordina in questa fase gli accertamenti, potrebbe iscrivere nel registro degli indagati il giovane centauro per lesioni stradali. Fondamentali saranno le immagjni della videsorglianza e le conclusioni della prima fase di accertamenti sulla dinamica del sinistro da parte della Polizia Stadale.