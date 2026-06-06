Sparatoria a Cervinara, la consigliera Marro: “Servono atti amministrativi coraggiosi e immediati”

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato della consigliera comunale di Cervinara, Anna Marro:
Come consigliere comunale del movimento FREE Cervinara, desidero esprimere, a nome dell’intero movimento, profonda preoccupazione per quanto accaduto questa notte a Cervinara.
Esprimo la nostra vicinanza ai cittadini, alle famiglie e ai giovani che hanno assistito, loro malgrado, a una scena inaccettabile, e ringraziamo le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento.
Come rappresentante dei cittadini, però, non posso fermarmi alla solidarietà formale né considerare quanto accaduto un semplice episodio isolato. La sicurezza è una condizione essenziale per la convivenza civile e per lo sviluppo sociale ed economico di Cervinara.
Per questo ritengo necessario rafforzare il controllo del territorio e offrire piena collaborazione istituzionale su un tema che non deve avere appartenenze politiche. La sicurezza è un diritto di tutti.
Per questo chiedo, oltre all’incontro con la Prefettura già previsto dall’amministrazione, l’approvazione immediata dei seguenti punti:
1. Istituzione di un Tavolo permanente sulla legalità e la sicurezza, con il coinvolgimento delle forze politiche, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni e dei commercianti.
2. Verifica dell’effettiva operatività di tutte le telecamere e del loro possibile/ potenziale collegamento con le centrali operative delle Forze dell’Ordine.
3. Promozione di campagne di sensibilizzazione culturale e giovanile, perché la sicurezza si tutela anche costruendo legalità, offrendo ai ragazzi alternative sane e spazi di aggregazione protetti.
4. Valutazione dell’adozione del Daspo nei confronti di chi reiteri comportamenti illeciti.
La cittadinanza è spaventata e chiede risposte concrete. Non bastano i post sui social o le dichiarazioni di circostanza: servono atti amministrativi coraggiosi e immediati. Cervinara non può e non deve essere associata a logiche di violenza e sopraffazione.
Da parte mia e del movimento Free Cervinara, continueremo a fare la nostra parte con rigore e senso di responsabilità, sostenendo ogni provvedimento serio e denunciando ogni forma di immobilismo. Chiediamo che Cervinara torni a essere una comunità sicura, serena e attrattiva per chi la vive e per chi la frequenta.