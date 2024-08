Tre sindacati difendono il Dirigente delle Professioni sanitarie: accuse false

Una nota delle Segreterie aziendali della CISL fp Irpinia Sannio, rappresentata da Angelo Genovese, della Fials, rappresentata da Demetrio Pisacreta e del Nursind, rappresentato da Michele Rosapane per stigmatizzare gli attacchi ricevuti dal Dirigente delle Professioni Sanitarie, che si occupa del personale infermieristico presso l’Azienda Ospedaliera Moscati. Veleni che hanno riguardato gruppo di lavoro e scelte per i Reparti, tutte rispedite al mittente da parte delle tre organizzazioni. Ecco il testo: “Nelle ultime 24 ore sono state riportate dagli organi di stampa delle note anonime in cui si denunciano disordini e disservizi sulla riorganizzazione del personale infermieristico e socio sanitario da parte della Dirigenza Infermieristica dell’AORN Moscati. Come organizzazione sindacale dobbiamo fare chiarezza su questi comunicati anonimi che consideriamo strumentali e faziosi. Bisogna innanzitutto evidenziare che il Dirigente delle professioni sanitarie si è insediato il 16 luglio ed ha ereditato una situazione disastrosa relativa alla gestione del personale. È stato costituito un gruppo di lavoro con la finalità di supportare il Dirigente appena insediatosi, gruppo di lavoro nominato dalla Direzione Sanitaria. Attualmente si registrano gravi vuoti d’organico in molte unità operative tra le quali il pronto soccorso, il dipartimento cardio vascolare, la dialisi, la Tin, ecc. In primis il nuovo Dirigente sta giustamente adottando interventi finalizzati a potenziare queste unità operative in cui si registrano queste carenze di personale. Va detto che in questi anni la riorganizzazione del personale, con lettere inoltrate nei precedenti mesi alla Direzione Strategica, ha mostrato delle palesi criticità. In alcune unità operative, in passato, sono state dirottate unità di personale che in realtà sarebbero dovute essere allocate nei reparti in sofferenza. In sintesi il Dirigente delle Professioni Sanitarie sta cercando di adottare interventi organizzativi finalizzati a risolvere problematiche create dai suoi predecessori. Altra notizia falsa è che tra i componenti del gruppo di lavoro ci siano infermieri afferenti all’OPI. Lo ribadiamo con fermezza, le note anonime non rappresentano minimamente lo stato d’animo della gran parte del personale infermieristico e socio sanitario del Moscati. Rappresentano, tuttavia, attacchi strumentali di chi forse in questi anni ha giovato di una riorganizzazione del personale colma di lacune e di favoritismi”.