Scuolabus, Prata non partecipa al bando regionale: accuse da ex vicesindaco e assessore

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Scoppia il caso scuolabus elettrico a Prata. A lanciare accuse all’amministrazione comunale via social sono l’ex vicesindaco Antonio Blasi e l’ex assessore Carmine Pesce, che attaccano il sindaco Petruzziello e la sua maggioranza per la mancata partecipazione all’avviso della Regione Campania che destinava fondi ai comuni sotto i 15 mila abitanti intenzionati ad attivare il servizio scuolabus. «Il 10 Aprile – si legge nel post – avevamo presentato una mozione che impegnava il sindaco e la giunta a partecipare al bando. Fu votata da tutti. Il 30 Aprile, però, sindaco, vice e assessore decidono di non partecipare, contrariamente a quanto il Consiglio (e loro stessi) aveva deciso».

Il riferimeto e’ al decreto Burc del 19 agosto con cui è stata approvata la graduatoria dei 183 comuni campani ammissibili a finanziamento per l’acquisto di uno scuolabus elettrico.

«Questa è la storia. – chiudono i due – La prova provata che con i «vedremo» e i «faremo» sicuramente si resta a piedi. E l’ennesima dimostrazione del suo scarso interesse per la comunità Pratese. E per fortuna che lo scuolabus l’aveva promesso lui, nel 2017 e nel 2020».