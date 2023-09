Tre giorni di masterclass al Conservatorio Domenico Cimarosa

Tra classico e contemporaneo, è il titolo della tre giorni di masterclass, con il coordinamento artistico Maestro Damiano Grandesso, che da giovedì 7 a sabato 9 settembre vedrà al Conservatorio «Domenico Cimarosa» il sassofonista Daniele Comoglio.

Daniele Comoglio, docente del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, all’attività di insegnante ha affiancato quella di session man in studio, con varie prestazioni dal vivo e collaborazioni con i più svariati artisti quali: Renato Zero, Jovanotti, Raf, Fabio Concato, Elio e le Storie Tese, Demo Morselli, Daniele Silvestri, Adriano Celentano. Oltre alle collaborazioni con l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Sinfonica della RAI di Torino e come solista con l’Orchestra

Internazionale al Festival Mondiale.

E nell’ambito degli eventi organizzati dal Conservatorio di Avellino, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, sabato 9 settembre nell’Aula 41 «Bruno Mazzotta» penultimo incontro de “La reciprocità nel pianoforte a 4 mani”, laboratorio per duo pianistico con DuoKeira Piano Duo (Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo).

Il laboratorio ha come obiettivo l’acquisizione da parte dell’allievo della sensibilità all’ascolto di se stesso, del partner musicale e l’approfondimento di ogni aspetto della prassi e interpretazione pianistica specifica.