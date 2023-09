Domenica 10 settembre: giornata di prevenzione a Solofra

Il tema della salute è molto importante, per questo si fa in modo che ci sia, sempre più spesso, disponibilità di screening. Giornate come queste, sono un modo per dare una risposta di salute a tutti.

Pertanto domenica 10 settembre a Solofra in Viale Principe Amedeo (Fontana Quattro Leoni) si terrà la giornata di prevenzione promossa dall’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dall’Amos di Solofra e da Fratres Donatori di sangue Solofra.

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, su prenotazione telefonando al numero 3494323303, presso i Camper dell’ASL allo screening gratuito della mammella, per le donne dai 50 ai 69 anni, e del collo dell’utero, per le donne dai 25 ai 64 anni.

Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero (o della cervice uterina) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. L’individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore.



Inoltre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, su prenotazione telefonando al numero 3397083844, sarà possibile donare il sangue presso l’unità mobile dell’associazione Fratres.