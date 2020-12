Tre furti in tre giorni nel cantiere irpino

Record. Tre furti in tre giorni nel cantiere di Sirignano. I ladri hanno portato via diversi litri di gasolio e attrezzi da lavoro per migliaia di euro di refurtiva. Nello specifico il cantiere è nato per realizzare l’opera

finanziata all’Alto Calore dalla Regione Campania con l’importo di 690mila euro. A scoprire i furti e a sporgere denuncia sono stati i lavoratori della ditta che si sta occupando dell’opera. Il cantiere è situato molto distante dal centro abitato. Luogo ideale per compiere dei furti, soprattutto in questi giorni di festa e di restrizioni, con pochissima gente in strada.