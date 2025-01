Tre condanne per l’omicidio Bembo: 16 anni e 8 mesi a Iannuzzi, 16 agli Sciarrillo

AVELLINO- Ore sedici e dieci, dopo più di tre ore di camera di consiglio il presidente Gian Piero Scarlato ha letto il dispositivo di condanna per Niko Iannuzzi 16 anni e 8 mesi di reclusione e per gli altri due imputati Luca Maria Sciarrillo 16 anni, Daniele Sciarrillo 16 anni. Una provvisionale di 25 mila euro ad ogni parte civile costituita. I giudici hanno escluso la contestata aggravante dei futili motivi, per cui la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali all’inizio del processo (e non accolto per la presenza dell’ aggravante e’ stato ammesso). Gli Sciarrillo sono stati assolti dall’accusa di detenzione del coltello. Per loro un concorso “morale” nel delitto (anche se bisognera’ attendere le motivazioni) . I motivi riservati in novanta giorni. Il pm Vincenzo Toscano aveva invocato nei loro confronti degli imputati: venticinque anni per Iannuzzi Niko, Sciarrillo Luca Maria ventuno anni e nove mesi, Sciarrillo Daniele, otto anni di reclusione, i tre presunti autori dell’omicidio di Roberto Bembo, avvenuto il giorno di Capodanno del 2024 a Mercogliano. “Una dinamica velocissima, che rende complessa diciamo la verità, anche la ricostruzione”. Quanto aveva ricostruito il magistrato sulla base delle dichiarazioni rese nell’istruttoria dibattimentale dei testimoni diretti, uno in particolare e degli altri de relato e il confronto con le immagini del video raccolto dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, che hanno ascoltato testimoni e recuperato il video al centro dell’istruttoria dibattimentale chiusa tre udienze fa . Una richiesta che era stata ribadita dal legale di parte civile, la famiglia del ventenne Roberto Bembo, il penalista Gerardo Santamaria. Estraneità alle condotte contestate dei due fratelli Sciarrillo, per i quali sono identiche le posizioni processuali ed eccesso colposo di difesa per Niko Iannuzzi. Queste erano state le richieste della difesa dei tre imputati, l’arringa di quattro ore del penalista Stefano Vozzella nella penultima udienza e quella di stamattina del penalista Gaetano Aufiero.