Trattore a prezzo conveniente, ma è una truffa. I carabinieri denunciano due persone

I Carabinieri della Stazione di Pietrastornina hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria una 35enne di Locri (RC) e un 26enne di Vercelli per “truffa in concorso”.

Nella circostanza, un’anziana del posto, dovendo acquistare un trattore, è stata attratta da un’offerta pubblicata sul sito “annunci.it”.

I truffatori in concorso tra loro, la donna intestatario di un conto corrente postale e l’uomo intestatario dell’utenza mobile utilizzata per perpetrare la “truffa”, si sono fatti accreditare la somma di 1650 euro come acconto e ricevuta la somma pattuita, si sono resi irreperibili.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti truffatori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.