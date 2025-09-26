Trasporto scolastico, la minoranza di Castel Baronia chiede chiarezza: incontro pubblico con le autorità competenti

“Come consiglieri di minoranza avevamo già chiesto un confronto con il Sindaco sul tema del trasporto scolastico. A questa richiesta non è seguita alcuna risposta.

Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione, raccogliendo le preoccupazioni di numerose famiglie.

In campagna elettorale era stato promesso un servizio gratuito e ben organizzato. La realtà è invece ben diversa: un servizio improvvisato, con autisti improvvisati, un pulmino da 9 posti e nessuna programmazione seria.

Ricordiamo che non si scherza con la sicurezza dei bambini. Già in passato si sono verificati episodi di superficialità su questo tema e non possiamo permettere che si ripetano.

Non a caso è la stessa amministrazione, nel proprio avviso esplorativo, ad aver scritto che “l’associazione garantisce la disponibilità dell’autista e il corretto uso dell’automezzo, impegnandosi ad osservare tutte le norme di legge in materia di circolazione, sicurezza e tutela dei minori”.

Parole che oggi sembrano in contraddizione con i fatti.

Come consiglieri di minoranza sentiamo l’obbligo verso i cittadini che rappresentiamo: dare voce alle loro preoccupazioni e pretendere risposte chiare.

Per questo chiediamo la convocazione di un incontro pubblico alla presenza delle autorità competenti, affinché la questione venga affrontata in piena trasparenza e con le dovute garanzie.

Le famiglie e gli studenti meritano rispetto, serietà e sicurezza”.