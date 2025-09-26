Lioni, al via il percorso di formazione digitale per persone con disabilità

Mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ambito Territoriale A3 di via

Torricella n. 5, sarà inaugurato il percorso di formazione dedicato alle competenze digitali

nell’ambito del progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia – Ambito A3, in

collaborazione con Projenia SCS, e finanziata con fondi del PNRR – Missione 5 Inclusione e

coesione. L’obiettivo è rafforzare l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai comuni dell’Alta Irpinia.

Durante la giornata saranno presentati i contenuti del corso, il calendario delle attività e le modalità di accompagnamento personalizzato. Ai partecipanti verranno consegnati i pc in dotazione, strumenti fondamentali per seguire le lezioni e le esercitazioni. Il progetto prevede complessivamente tre linee di intervento: percorsi di autonomia abitativa in

gruppi appartamento, iniziative di avviamento al lavoro e formazione sulle competenze digitali, con il coinvolgimento di 12 beneficiari. Al momento hanno già aderito 11 persone, che stanno già svolgendo da circa 4 mesi un’esperienza di tirocinio formativo in aziende del territorio.

All’incontro interverranno il Presidente del Consorzio, Antonio Vella, la responsabile del

procedimento, Marcella Zuccardi, il CEO di Projenia SCS, Luca Mauriello, nonchè l’esperto di

competenze digitali. L’appuntamento segnerà l’avvio operativo delle attività ma anche un momento di confronto sul ruolo della tecnologia come strumento di emancipazione e sul valore dell’inclusione nei territori interni.